Ausbildungsbörse Interkom Eine virtuelle Reise durch die Messehallen

Die Jugendlichen haben auf der digitalen Messe jedenfalls gute Anregungen gefunden. Sibel zum Beispiel möchte gerne Erzieherin werden. „Ich werde mich jetzt aber auch für ein Praktikum in der Krankenpflege bewerben. Das wäre für mich Plan B.“ Auf diesen Beruf ist sie durch den „Stand“ des Klinikverbunds Südwest aufmerksam geworden. „Was ich darüber erfahren habe, das interessiert mich sehr.“ Ähnlich geht es Selena, die eigentlich Industriekauffrau für Büromanagement werden wollte. „Was ich vorher gar nicht kannte, war die Ausbildung zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement, das habe ich über Daimler erst kennengelernt.“ Eren hat sich eher zum „Spaß“ auf der Messe informiert. Wie Selena möchte er weiter zu Schule gehen und sein Abitur nachholen. Denn er hat ein ambitioniertes Berufsziel: Verkehrspilot.

Nächstes Jahr doch lieber live

In der Vorbereitung mit den Schülern hat Susanne Hindemith kaum etwas anders gemacht. „Die Zehner sind da ohnehin schon alte Hasen und nicht zum ersten Mal bei der Interkom“, erzählt die Klassenlehrerin mit einem Augenzwinkern. Denn bereits ab der achten Klassenstufe gehen die Schüler zu der Messe. „Wir gehen immer zusammen die Messezeitung durch und sprechen darüber, was sie interessiert und welche Stände sie besuchen wollen. Genauso haben wir es diesmal auch gemacht.“

Also lieber eine digitale Messe auch in Zukunft? Das nun nicht, sagt Susanne Hindemith. „Das persönliche Gespräch ist schon wichtig“, sagt sie. „Das ist das Hauptproblem der Schüler, dass sie sich schwer tun, auf die Unternehmen zuzugehen.“ Mit der Messe würden oft erste Hürden abgebaut. Oft stehen nämlich an den Ständen auch junge Auszubildende der Unternehmen, mit denen die Jugendlichen ungezwungener in Kontakt treten. Auch das zufällige Stoßen auf einen Beruf, den man bislang vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, ist so schwerer möglich. „Die nächste Messe, sofern das möglich ist, daher gerne wieder live.“ Am meisten wünscht sich Susanne Hindemith allerdings eine Kombination aus beidem. „Es wäre sehr hilfreich, wenn man sich am Freitag auf der Messe informieren und dann am Montag alles online noch mal einsehen könnte, um sich zu informieren oder offene Fragen zu klären.“

Die Ausbildungsmesse Interkom ist ein gemeinsames Projekt der Kommunen im nördlichen Landkreis Böblingen, organisiert wird sie vom Verein für Jugendhilfe. Sie findet jedes Jahr abwechselnd in Renningen und Leonberg statt. Die Inhalte der Interkom sind noch bis zum 6. Dezember unter www.interkom-azubiboerse.de abrufbar.