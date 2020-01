Ausbildung im Jahr 2020 Der Laser wird zum ständigen Begleiter

60 Auszubildende und Studenten haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren die kleine, funktionsfähige 2 D-Lasermaschine gebaut und vernetzt – ganz nach dem Vorbild einer originalen Maschine aus der Produktion des Ditzinger Konzerns. Die Originalteile einer großen Maschine wurden dafür kleiner skaliert und die Software angepasst.

Die Idee dazu hatte Kathrin Anandasivam. Sie hatte in einem anderen Unternehmen eine Maschine zu Demonstrationszwecken gesehen. „Aber wir wollten eine funktionsfähige Maschine, keinen Demonstrator“, begründet Anandasivam, warum das Unternehmen die Idee nicht einfach übernehmen wollte.

Die Bildungsmaschine ist das Produkt der fachübergreifenden Ausbildung. „Das Projekt ermöglicht den Auszubildenden interdisziplinäres und selbstständiges Arbeiten“, sagt Anandasivam. Für jeden Bereich gibt es einen Paten im entsprechenden Fachbereich des Unternehmens.

Die Ausbildung beginnt im Herbst, für die Bewerbungszeit hat nun die heiße Phase begonnen. „Wir haben von 60 Stellen noch 20 zu besetzen.“ Dabei hat Trumpf schon lange das Prinzip aufgegeben, sich bei der Bewerberauswahl ausschließlich an den Noten zu orientieren.

Nicht nur Noten allein zählen

Weil Kompetenzen wie Kreativität und Innovationskraft in der Schule zu kurz kämen, später im Beruf aber entscheidend seien, wählt Trumpf seine Azubis nicht allein anhand ihrer Zeugnisse aus. Stattdessen absolvieren mehrere Tausend Bewerber auf 60 Lehrstellen auch einen Test, mit dem persönliche Eigenschaften wie Teamgeist und Durchsetzungskraft abfragt werden. Das Prinzip habe sich bewährt, sagt Anandasivam. Man habe die Erfahrung gemacht, „dass nicht nur diejenigen mit dem Einser-Zeugnis die besten für Trumpf sind“. Zumal man dem Zeugnis auch nie ansehe, wie es zustande kam. „einer hat ne drei in Mathe, hat aber eine Freundin und schraubt gerade an seinem Auto rum“, sagt der Ausbilder Gerrit Velten. Oder vielleicht hat einer eine Vier in Mathe, ist dabei aber trotz immensen Lerneifers ganz knapp an einer Drei vorbeigeschrammt. Dass die Maschine irgendwann funktionieren würde, war für alle Beteiligten klar. Dass sie jetzt aber auch auf Kundeninteresse stößt, damit hatte keiner gerechnet. Erste Anfragen gebe es bereits, heißt es bei Trumpf. Interesse haben Bildungseinrichtungen, technische Schulen etwa: Die kleine Maschine kann schließlich alles, was eine große auch kann. Sie braucht aber nicht so viel Platz.