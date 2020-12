Ausbildung am Amtsgericht Leonberg Ein Job mit viel Freiheit und Sicherheit

Auch die 20-jährige Jana Brunner liebäugelt schon seit Längerem mit dem Justizwesen. „Mein Bogy-Praktikum habe ich bei einem Rechtsanwalt gemacht. Eine Freundin, die am Amtsgericht war, hat mich dann auf die Idee mit der Rechtspflegerausbildung gebracht“, erzählt die Gebersheimerin.

Die ganze Bandbreite des Berufs

Schon während ihres Studiums haben die beiden Frauen den Status von Beamtinnen auf Widerruf mit entsprechender Besoldung. In ihrem ersten Jahr an der Hochschule haben sie die ganze Bandbreite des Berufs theoretisch kennen gelernt. Die reicht von der Zwangsvollstreckung über Familiensachen, Insolvenzverfahren, Strafsachen und Grundbuchangelegenheiten bis zum Nachlassrecht. Insgesamt 13 Module wurden unterrichtet, am Ende von jedem stand eine vierstündige Klausur. Die Corona-Krise hat sie dabei voll erwischt: Von Mitte März an gab es keine Präsenzveranstaltungen mehr, via von den Dozenten bereitgestellten Power-Point-Präsentationen mussten sie sich den Stoff eigenständig aneignen. „Ab und zu gab es Online-Meetings, in denen Klausuren besprochen oder geübt wurden“, erzählt Jana Brunner.

Umso mehr haben sich beide darüber gefreut, dass sie am Amtsgericht Leonberg in die Praxis eintauchen konnten. So durften sie sich in der Zivilabteilung mit Kostenfestsetzungen sowie Beratungs- und Prozesskostenhilfe beschäftigen. Zusammen mit Torsten Hub würden sich beide freuen, wenn sie als ausgebildete Rechtspflegerinnen in zwei Jahren wieder am Amtsgericht tätig sein könnten.