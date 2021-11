Aufsehenerregende Leistung Junge Darsteller für Spielclub gesucht

Leonberg - Der Jugendspielclub Leonberg, der sich „D!E vögel“ nennt, startet in die neue Saison. Für die nächste Produktion werden Mitwirkende zwischen 14 und 20 Jahren gesucht. Interessierte können am Schnuppertag, der am 9. November um 18 Uhr im Theater im Spitalhof stattfindet, ausprobieren, ob sie Teil dieses jungen Ensembles werden wollen. Seit 2017 organisiert das Amt für Kultur und Sport einen Spielclub für Jugendliche, der mit Produktionen wie Orwells „1984“ und zuletzt Kafkas „Schloss“ für Aufsehen gesorgt hat. Unter der Leitung von Swantje Willems, die Leiterin des Jungen Theaters Pforzheim, trifft sich das Ensemble einmal wöchentlich im Theater im Spitalhof.