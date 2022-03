Aufräumen in Leonberg Die Schrotträder am Bahnhof sind weg

Die Guten kommen ins Fundbüro

Tatsächlich waren in den vergangenen Tagen mehrere der desolaten Räder verschwunden. Und die sieben Exemplare, die trotz aller Mahnungen am Donnerstag immer noch auf dem Abstellplatz am Bahnsteig 1 gestanden haben, sind nun auch nicht mehr da. Der Bauhof hat sie auf einem Laster abtransportiert. Jene, die noch in einem betriebsfähigen Zustand sind, kommen ins Fundbüro im alten Rathaus am Marktplatz. Die andere werden verschrottet.