Aufräumcoach Ordnung ist für sie fast das ganze Leben

Mit überfüllten Schränken, Kisten und Regalen hat es die Höfingerin immer wieder zu tun, denn nicht selten kommt das Thema Ausmisten erst dann auf, wenn bereits alle Kapazitäten voll ausgeschöpft sind. Im Laufe der Zeit sammelt sich viel an. In diesem Punkt spielt nach Ansicht von Barbara Immler die schwäbische Mentalität durchaus eine Rolle. „Viele denken sich: ,Des isch no guad‘“, sagt sie und schmunzelt. Zudem mache sich der Trend zum Onlineshopping bemerkbar. Bequem vom heimischen Sofa aus kauft es sich schnell und bequem ein, vor allem wenn man wegen der Pandemie sowieso nicht nach draußen möchte. So stapeln sich nach kurzer Zeit etliche neue Kartons und Gegenstände zu Hause.

Kein Beruf, sondern eine Berufung

Bei ihren Terminen packt die Höfingerin kräftig mit an. Sie räumt zusammen mit ihrer zumeist weiblichen Kundschaft auf, sortiert aus und zeigt Handgriffe. „Das ist kein Hexenwerk. Ich lasse mir alles abgucken“, sagt sie. Bei zeitlich aufwendigen Bereichen mit mehreren Terminen gibt sie Hausaufgaben auf. „Die Leute sehen dann, es geht voran, und bleiben am Ball.“

Ihr Job ist für Barbara Immler „kein Beruf, sondern eine Berufung“, wie sie betont. „Ich räume extrem gerne auf und war schon immer sehr ordentlich.“ Ihr ist es jedoch wichtig hervorzuheben, dass es keine Schande ist, wenn man beim Thema Ordnung Hilfe in Anspruch nimmt. „Es ist eine Chance auf Veränderung.“

Ihre Anfänge liegen in der Modebranche

Als langjährige Hausfrau hat die Mutter zweier inzwischen erwachsener Kinder privat reichlich Erfahrung darin gesammelt, wie sich ein strukturiertes Zuhause am besten organisiert ist. Bevor sie sich als Aufräumcoach im Jahr 2018 ihr Metier professionell aufgezogen hat, hat sie im Freundes- und Bekanntenkreis und auf ehrenamtlicher Basis ihr Talent zur Verfügung gestellt. Ursprünglich kommt sie aber aus der Modebranche. Nach ihrer Ausbildung zur Damenschneiderin hat Barbara Immler an der Staatlichen Modeschule in Stuttgart einen Diplomabschluss als Schnitt- und Entwurfsdirektrice erworben. Zudem hat sie schon einmal als selbstständige Textildesignerin gearbeitet. Daher hat die Höfingerin ein besonderes Auge fürs Einrichten.