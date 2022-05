Auffahrunfall Zu spät gebremst: Autos kollidieren

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen ist es am Freitag um 13.12 Uhr auf der Autobahn am Dreieck Leonberg gekommen. Auf der Überleitung der A 8 auf die A 81 waren ein 25-jähriger VW-Fahrer und ein 54-jähriger Mercedes-Benz-Lenker in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Aufgrund der Verkehrslage musste ein Auto vor dem VW bis zum Stillstand abbremsen, was beide dahinter fahrenden Verkehrsteilnehmer zu spät erkannten.