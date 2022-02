Auffahrunfall am Stauende 50 000 Euro Sachschaden auf der A 8

Leonberg - Am Dienstagmorgen ist es zu einem Unfall auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim gekommen. Gegen 8.30 Uhr hatte sich dort ein Stau gebildet. Ein 55 Jahre alter Seat-Fahrer musste deshalb abbremsen. Ein dahinter fahrender 23-jähriger VW-Fahrer, der eine 50 Jahre alte Beifahrerin mit an Bord hatte, bemerkte das Bremsmanöver laut der Polizei zu spät. Er versuchte eine Kollision durch Abbremsen und Ausweichen zu verhindern, scheiterte aber. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Seat und stieß gegen die Schutzplanke an der linken Seite der Fahrbahn.