Auf Überleitung zu A81 bei Sindelfingen Auto fängt am Autobahnkreuz Feuer

Am Freitag gegen 17.30 Uhr ist es bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) auf der Überleitung der Autobahn 8 aus Karlsruhe kommend auf die A 81 in Richtung Singen zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Autofahrer gerade am Kreuz Stuttgart, als er eine Rauchentwicklung aus seiner Lüftung bemerkte. Daraufhin stellte er sein Auto am rechten Fahrbahnrand ab.