Auf der Autobahn A 8 ist es bei Magstadt (Kreis Böblingen) am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 20-jährige Skoda-Fahrerin gegen 17.40 Uhr auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs und befuhr den vierten Fahrstreifen. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste eine vor dem Skoda fahrende 20-jährige Ford-Fahrerin abbremsen, was die 20-Jährige im Skoda mutmaßlich zu spät erkannte. Um nicht auf den Ford aufzufahren, lenkte die Skoda-Fahrerin nach rechts. Dabei übersah sie jedoch den auf dem dritten Fahrstreifen fahrenden Hyundai eines 25-Jährigen, sodass es zur seitlichen Kollision der beiden kam. Der Skoda prallte dann wieder nach links auf den vierten Fahrstreifen ab, wo er schließlich mit dem Ford der 20-Jährigen zusammenstieß. Die 20-jährige im Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Mit ihr im Auto waren ihre 51-jährige Mutter und ihre 76-jährige Großmutter. Während die 51-Jährige unverletzt blieb, wurde die 76-Jährige vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai-Fahrer sowie die Ford-Fahrerin wurden nicht verletzt. An allen drei beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von jeweils rund 8000 Euro. Der Skoda und der Hyundai mussten abgeschleppt werden.