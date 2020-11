„Europa-Minigärtner“ Kleine Gärtner sind in Leonberg ganz groß

In dem großzügigen und mannigfaltig bepflanzten Garten am Nordhang des Engelbergs geben Albert Kaspari und sein Vereinsfreund Udo Graßmeyer den sieben Siebtklässlern einen Einblick in das herbstliche Geschehen und die Vielzahl anfallender Arbeiten in einem Garten. Begleitet werden die Schüler von der Klassenlehrerin Karin Putze und der Referendarin Anika Holl.