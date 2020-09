Streik im Nahverkehr Auch Linie 92 ist am Dienstag betroffen

Hotline-Auskunft und aktuelle Pläne in der App

Wegen des Streiks sind die Kundenzentren der SSB am Charlottenplatz, Rote­bühlplatz und Hauptbahnhof am Dienstag ebenfalls geschlossen. Auch der SSB-Telefonservice kann betroffen sein. In diesem Fall können sich Fahrgäste an die Mitarbeiter des VVS-Callcenters unter der Telefonnummer 07 11 / 1 94 49 wenden (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr), rund um die Uhr an die landesweite Fahrplanauskunft unter 0 18 05 / 77 99 66 (14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz) sowie an die regionale Mobilitätsnummer 07 11 / 32 06 62 22.