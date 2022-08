Auch am BSZ Leonberg Geflüchtete sind weiter in Sporthallen untergebracht

Bis Jahresende fehlen rund 230 Plätze zur vorläufigen Unterbringung

„Wir kalkulieren mit den aktuellen Zahlen und gehen davon aus, dass wir bis zum Jahresende Kapazitäten vorhalten müssen, wie wir sie schon zu Beginn der Ukrainekrise kommuniziert haben“, äußert sich Landrat Roland Bernhard. Insgesamt 2500 Plätze müssen in der VU angeboten werden, so das kalkulierte Ziel bis Ende 2022. Derzeit habe man, inklusive der zwei Notunterkünfte in den kreiseigenen Sporthallen (Gottlieb-Daimler-Schule 1 in Sindelfingen sowie Berufsschulzentrum Leonberg) eine Kapazität von rund 2270 Plätzen. „Das bedeutet, dass wir die beiden Hallen leider auch nach Ende der Schulferien, zunächst einmal bis zum Jahresende 2022, belegt halten müssen. Und es bedeutet auch, dass uns noch rund 230 Plätze fehlen“, so der Landrat.