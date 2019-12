Attraktion auf Zeit: Kunsteisbahn auf dem Gerlinger Rathausplatz Nur das Winterwetter fehlt

Das Ansinnen, zur Innenstadtbelebung beizutragen, geht am Auftakt-Wochenende trotz Wetterwidrigkeiten auf: 1200 Läufer zieht es aufs Eis. Und nicht nur dort tummeln sich die Besucher. Auch am Gastrostand ist gut was los. Mancher kommt einfach zum Schauen und Plauschen bei Glühwein, Punsch, Flammkuchen oder Tiramisú vorbei. Und wem es zu nass wird, der zieht ins Partyzelt neben der Eisbahn um.

Öffnungszeiten:

Unter der Woche ist die Eisbahn von 14 Uhr an geöffnet, freitags bis sonntags ab 11 Uhr. Um 21 Uhr müssen die Gäste vom Eis, samstags um 22 Uhr. An Heiligabend ist von 11 bis 13 Uhr geöffnet, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am 1. und 6. Januar zwischen 14 und 18 Uhr. An Silvester können die Eisgleiter von 11 bis 18 Uhr ihre Runden ziehen. Kinder bis zwölf Jahre zahlen zwei Euro, ältere Schüler, Studenten und Azubis drei und Erwachsene fünf Euro.

Weitere Bahnen: Ähnliche temporäre Schlittschuhbahnen gibt es in der Region beispielsweise auf dem Stuttgarter Schlossplatz, beim Fellbacher Weihnachtsmarkt oder in Winnenden. Dort werden Beachvolleyball-Felder des Wunnebads im Winter in einen großen Eispark verwandelt.