Atrio Leonberg Weg von der Außenanlage und der Ausgrenzung

Lange Suche nach einem Grundstück

Dazwischen lag die langwierige und schwierige Suche nach einem geeigneten Grundstück. Wilfried Gaißert, der damalige Vorsitzende der Behindertenhilfe, hat zunächst in Ditzingen, Gerlingen und Renningen nachgefragt. Fündig wurde man in Höfingen, und dieses Grundstück hat voll den Vorstellungen des Vereins entsprochen – Wohnen in zentraler Lage, eingebunden in eine örtliche Gemeinschaft, weg von der Außenanlage, weg von der Ausgrenzung.