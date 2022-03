Für den Höfinger Hersteller von umweltfreundlichen Wassertechniksystemen ohne eine chemische Behandlung seien die Themen Nachhaltigkeit und Verantwortung bereits „von Haus aus“ fest in den Unternehmenswerten verankert. Um seine soziale Verantwortung in besonderer Weise wahrzunehmen, pflegt Perma-Trade bereits seit 2002 mit der Atrio-Werkstatt für Menschen mit Behinderung eine enge Form der Zusammenarbeit. Mittlerweile werden gut 90 Prozent der Firmen-Produkte in der Werkstatt Höfingen gefertigt. Hier arbeiten in direkter Nachbarschaft der Firma rund 60 Menschen – nicht nur in der Produktion, sondern auch im Kreativwerk, in dem Menschen mit Behinderung ihrer künstlerischen Begabung nachgehen können.