ASG Leonberg Politik zum Anfassen für die Wähler von morgen

Schon vor den Herbstferien haben die Schüler des Gemeinschaftskunde-­Neigungskurses damit begonnen, die 16. Ausgabe des politischen Frühstücks vorzu­bereiten. „Wir haben die Politiker eingeladen, uns überlegt, welche Themenkomplexe wir ansprechen wollen und so weiter“, berichtet Sophie Drexler. Da es das letzte Schuljahr von Rektor Klaus ­Nowotzin vor seinem Ruhestand ist, wollte man „was richtiges Krasses machen“. Denn über Politik wird am ASG seit jeher viel gesprochen, auch wenn die Schule im vergangenen Sommer negativ in die Schlagzeilen geriet, weil Neuntklässler in einer Chatgruppe rassistische Nachrichten und Bildchen verschickt hatten.