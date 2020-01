ASG Leonberg Kaffee, Klimawandel und Kontroverse

Fragen über Fragen

Zusätzlich zu den vorbereiteten Fragen der beiden Moderatoren fühlten auch die Schüler im Publikum den Politikern auf den Zahn. Warum man als Jugendlicher die AfD wählen sollte? Wieso Deutschland so viele Waffen ins Ausland verkauft? Wie kann man mit China Handel treiben, wenn dort die Uiguren verfolgt werden? Wofür steht die SPD noch? Trotz der auf drei begrenzten Themenbereiche ist das Interesse vielfältig. Einige haben sich gut vorbereitet, das wurde schon beim Frühstück klar. Besonders das Thema Umwelt- und Klimaschutz treibt die Jugendlichen um. Am Ende der zweieinhalbstündigen Podiumsdiskussion müssen trotzdem Fragen ungestellt bleiben. Am Ende dürfen die sechs Politiker den jungen Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben. Es reicht von „Informiert und beteiligt euch, es ist eure Zukunft“ (Gastel), über „Bleiben Sie optimistisch und lassen Sie uns unsere Demokratie feiern“ (Biadacz), „Fragen Sie sich, ob das richtig ist oder ob man das nicht anders machen könnte. Und bleiben Sie standhaft“ (Münz) bis hin zu „Sie müssen ihre Zukunft gestalten. Wenn Sie es nicht tun, entscheiden andere“ (Vogt). Die Jugend sei wichtig, weil die Alten irgendwann weg sind. Doch sie mache sich nach den ­vergangenen zwei Jahren keine Sorgen, sagte Judith Skudelny auch mit Blick auf die durch „Fridays for Future“ politischer ­gewordene Jugend.