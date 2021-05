ASG Leonberg arbeitet digital Online-Gottesdienst, Spieleabend im Netz und ein eigener Song

Die Strophen existierten bis zu diesem Zeitpunkt nur als Melodie. Erste Entwürfe entstanden dann im Laufe der darauffolgenden Wochen. Von Schülerseite reimten Aziza Vest, Katharina Hawlitschka, Lance Lehmann und weitere Mitschüler fleißig in den Pausen. Auch die Lehrkräfte waren kreativ, allen voran Inka Albrecht, Deutsch- und Religionslehrerin. Sie lieferte viele Textfetzen, die sich rhythmisch gut auf die Melodie singen ließen. Aus diesen entwickelte sich eine immer konkretere Vorstellung.

Aufnahmen im professionellen Tonstudio

Petra Botsch und Daniel Siegel, beide Musiklehrer an der Schule, waren bei diesem Projekt eine große Stütze. Die Koordination der Chorsänger (Unterstufen-, Elternchor) übernahm Petra Botsch. Daniel Siegel passte immer wieder die Noten für Instrumentalisten an. Beide sind auch als Musiker vielfach in der Aufnahme zu hören und zu sehen. In den Winterferien wurden zusammen mit der Technik-AG zwei Aufnahmetage im Atrium des ASG getätigt, um mit dem richtigen Equipment Tonspuren und Videoaufnahmen von Sängern und Instrumentalisten zu sammeln.

Robin Hettmer, Schüler der Technik-AG, erstellte einen konkreten Bühnenplan für den Aufbau. Alle Jungs der Technik-AG waren an diesen beiden Tagen von morgens bis abends engagiert und kreativ dabei: Yannick Buch, Nils Strohmeier, Alexis Zeppick. Beim Aufbau entstanden immer neue Ideen, wie man die selbst gebauten Boxen noch angenehmer ausstatten könnte, denn zu einem guten Ton gehört auch ein anregendes Licht. Mit diesen Tonspuren ging es in der zweiten Hälfte der Ferienwoche ins Studio von JA-Music in Ludwigsburg.

Arbeiten mit Profis

Aufgrund der vielen Räume und professionellen Ausstattung konnten die Aufnahmen der Solistinnen dort coronakonform gestaltet werden: Alle Beteiligten waren über Monitore miteinander verbunden: Produzent, Vocal-Coach und Sängerin. In so einem Studio aufnehmen zu können, war für die Schülerinnen Eha Adnan, Anastasia Baniou und Aziza Vest ein außerordentliches Erlebnis. Die drei Stimmen fügten sich in den Strophen passend zusammen und Aziza Vest gab dem Song zum Ende hin eine unvergleichlich charakteristische Note.

Alexis Zeppick hospitierte bei der Bearbeitung der Spuren im Studio und trug spontan mit eigenen Samples zu neuen Arrangementideen bei. Einige kreative Beiträge aus der Lehrer- und Schülerschaft bereicherten das Video zum Song, das man sowohl auf der Homepage als auch auf dem YouTube-Kanal der Schule finden kann.

Känguru-Wettbewerb im Netz

Da gehört es fast schon zur digitalen Normalität, dass der Känguru-Wettbewerb, ein weltweiter Mathematikwettbewerb, der am ASG bei den Schülern seit Jahren sehr beliebt ist, von den Mathematiklehrerinnen und -lehrern online durchgeführt wurde. Auch dieses Jahr haben mehr als 50 Schüler vor allem aus der Unterstufe teilgenommen. „Dass sich die Schüler bei digitalen Formaten, was ihrer Kreativität betrifft, nicht verstecken zu brauchen, zeigte zuletzt die Schülermitverantwortung, die einen Online-Spieleabend organisierte, der ein voller Erfolg war“, sagt die ASG-Schulleiterin Sandra Heyn stolz.