Nach zwei Jahren Pause startet die Artothek der Leonberger Stadtbücherei wieder durch. Von Freitag, 29. April, bis Samstag, 14. Mai, können Kunstwerke in der Stadtbücherei in der Liststraße für ein Jahr ausgeliehen werden. Zur Vernissage am 29. April, von 18 bis 20 Uhr sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen.