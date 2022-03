„Art Loop“ im Strohgäu Rad-Kunst-Rundweg nimmt Gestalt an

Eine Jury hat für den Skulpturenradweg „Art Loop“ im Landkreis Ludwigsburg sieben Siegerentwürfe ausgewählt. Damit nehme der Rad-Kunst-Rundweg im Strohgäu bald konkrete Gestalt an, heißt es in einer Pressemitteilung des federführenden Landkreises. Der Radweg, der Ende Juni eingeweiht wird, führt über rund 37 Kilometer vom Schwieberdinger Bahnhof nach Hemmingen, in die Eberdinger Ortsteile Nussdorf und Hochdorf und wieder zurück.