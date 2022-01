Armut Region Stuttgart Ohne Geld und Dach über dem Kopf

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Folgen von steigenden Preisen

Wie ist die Situation in den Kreisen? Der Anteil der Kinder, die staatliche Unterstützung erhalten, hat sich zwischen 2014 und 2019 landesweit in den meisten Landkreisen verändert. Zum Vergleich: Im Land lag der Anteil der Kinder unter 18 Jahre, die staatliche Unterstützung erhielten, im Jahr 2014 bei 7,9 Prozent, fünf Jahre später bei 8,1. In Stuttgart betrug der Anteil in beiden Jahren bei 13,0 Prozent. In Böblingen kletterte er um 0,8 Prozent nach oben auf zuletzt 7,0. In Ludwigsburg sank der Anteil von 7,0 auf 6,7 Prozent. In Göppingen hingegen stieg er von 8,2 auf 9,8; in Esslingen kletterte er um 0,2 Prozent auf 7,3 .

Blick auf die Gesamtsituation möglich? Die Bundesregierung führt bisher keine Statistik zur Zahl der wohnungslosen Menschen, hatte aber ein Gesetz zur Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung sowie einer Statistik untergebrachter wohnungsloser Personen in den Bundestag eingebracht. Das Gesetz trat schließlich im April 2020 in Kraft.

