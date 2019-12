Armut in Böblingen Die Frau, die ohne Geld Weihnachten feiert

Mit 21 heiratet sie, sie wohnt mit ihrem Mann und den Söhnen in Freudenstadt. „Der Mann war ähnlich wie der Vater“, sagt sie. Wieder ist sie nicht als das anerkannt worden, was sie ist, sondern als das, was sie sein sollte. Nach zwölf Jahren war die Ehe am Ende. Schneider zog für einen Job bei Ikea nach Böblingen. Dort blieb sie ein Jahr, richtig Fuß fasste sie im Beruf danach aber nie. Mal wurde sie gemobbt, mal bestimmten Führungskräfte über sie, ohne mit ihr zu reden. Anerkennung fand sie auch im Job nicht. Die holt sie sich nun anderswo.

Anerkennung gab es nie

Ihre Wohnung mit Girlanden, Glitzer und Watte als künstlichem Schnee in Weihnachtsstimmung zu tauchen, das will sich Schneider nicht nehmen lassen, auch wenn das Geld knapp ist. Etwa 20 Euro habe sie in diesem Jahr für die Deko ihrer Wohnung ausgegeben. Das Geld dafür spart sie schon mal beim Essen ein, oder sie sammelt Pfandflaschen in der Schule, in der sie putzt, die Schüler rumstehen lassen. Manchmal erhält sie einen kleinen Zuschuss von ihrer 82-jährigen Mutter, wie beim Weihnachtsbaum – zehn Euro bei Aldi. Oder sie kauft lange vorausplanend, wie die Schüssel, aus der sie einen Adventskranz bastelte – ein Euro beim Diskonter, gekauft schon Anfang des Jahres. Danach frage sie ihre Bekannten, wie sie die Deko fänden. „So hole ich mir manchmal von den Leuten Lob“, sagt Schneider, „weil Lob gab es in der Familie nicht.“

Woher kommt die Liebe zur Dekoration? „Ich bin Aszendent Waage, und Waagen lieben schöne Sachen“, sagt Schneider, die sich auch „Deko-Tante“ nennt. Überhaupt spielen die Sterne eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Mistelzweige, unter denen man sich sonst gerne küsst, sollen etwa auch Geld anziehen. Schneider hat einen über ihrer Wohnungstür angebracht. „Ich glaub da dran.“

Die Sterne sagen Schneider ein Glücksjahr voraus

Die Sterne stünden auch gut für ihre Zukunft, sagt Schneider: „Das nächste Jahr soll das Glücksjahr sein.“ Sie nimmt sich eine neue Wohnung und eine neue Partnerschaft für 2020 vor. Ihr größter Wunsch ist aber ein neuer Job. Vor kurzem hat sie sich auf eine Vollzeitstelle in einem Feinkostladen beworben. Sie sagt, eine Zusage wäre ihr größtes Weihnachtsgeschenk, und der Schlüssel zu einem besseren Leben. Denn im Gespräch wird klar, wirklich alleine sein will sie zu Weihnachten nicht. Isabella Schneiders Enkel ist zwei Jahre alt. Zwei Mal hat sie ihn bisher gesehen. Das sei nicht so toll, sagt sie und wird still, ihre Unterlippe zittert dabei. Die 21 Euro für eine Fahrt nach Offenburg, wo ihr Sohn mit seiner Familie wohnt, sind gerade nicht drin.

Aber das ihrem Sohn direkt zu sagen, „ist mir auch ein bisschen peinlich“, sagt Schneider. Sie hofft, dass sie sich zu Weihnachten irgendwie sehen können. Am Weihnachtsfeiertag wird sie nun von ihren Nachbarn eingeladen, am 26. Dezember wird sie ihre Schwester besuchen, das gibt ihr Budget gerade noch her. „Das freut mich richtig, dann bin ich nicht einsam“, sagt Isabella Schneider.