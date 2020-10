Arbeitsmarkt Jeder dritte Betrieb war in Kurzarbeit

Im Bereich der Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim befanden sich im Mai 53 395 Beschäftigte in 4149 Betrieben in Kurzarbeit. Damit haben fast ein Viertel aller Beschäftigten im Nordschwarzwald und etwa jeder dritte Betrieb im Mai kurzgearbeitet. „Das Instrument Kurzarbeit funktioniert. Ohne Kurzarbeit hätten wir deutlich mehr Arbeitslose“, sagt Martina Lehmann. Sie stellt fest, dass immer mehr Unternehmer interessiert sind, die Zeit der Kurzarbeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, sondern zur Qualifizierung ihrer Mitarbeiter zu nutzen, was Martina Lehmann ausdrücklich begrüßt. „Es ist wichtig und sinnvoll, Kenntnisse und Fähigkeiten permanent weiterzuentwickeln, auch wenn man im Berufsleben steht“, sagt sie. „Wir unterstützen unsere Betriebe bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“