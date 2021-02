Arbeitsmarkt im Kreis Böblingen Die Zahl der Arbeitslosen ist weiter gestiegen

In Leonberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,7 Prozent

Mit mehr als 5100 Personen betreut die Böblinger Geschäftsstelle der Arbeitsagentur die meisten Arbeitslosen im Kreis, was einer Quote von 4,4 Prozent entspricht. In Herrenberg und Leonberg sind die Zahlen niedriger – mit 1830 Arbeitslosen und einer Quote von 3,9 Prozent in Herrenberg sowie fast 2260 Arbeitslosen und einer Quote von 3,7 Prozent in Leonberg. Laut Susanne Koch lässt sich beim Blick in die Geschäftsstellen feststellen, dass die Arbeitsmarktentwicklung weitgehend parallel verläuft, auch im zweiten Lockdown.