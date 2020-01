Arbeitsmarkt im Kreis Böblingen Die Steuer lässt sich gut in Teilzeit machen

Frauen kommen schneller zurück

„Der Job ist attraktiv für Frauen“, sagt Ulla Ott. Die Steuer lässt sich nicht nur gut in Teilzeit erledigen, sondern auch von zu Hause aus. Telearbeit in Kombination mit Innendiensttagen wird im Böblinger Finanzamt gefördert. Eine Steuererklärung muss schließlich nicht an einem Tag fertig sein, und der Aufwand lässt sich leicht berechnen. In einer Abteilung werden bis zu 5000 Fälle im Jahr bearbeitet. Dafür sind entweder fünf Ganztageskräfte nötig oder die entsprechende Teilzeitzahl. „Das Beste ist: Die Frauen bleiben nicht mehr so lange daheim“, sagt die Geschäftsstellenleiterin. Früher seien Pausen von zehn bis 15 Jahren üblich gewesen. Jetzt können die Frauen schnell zurückkommen und bleiben im komplizierten Steuerrecht auf dem aktuellen Stand.