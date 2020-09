Arbeitsmarkt im Kreis Böblingen Arbeitslosenquote hoch wie 2011

„Eine Quote über vier Prozent gab es im Landkreis Böblingen zuletzt im April 2011“, erklärt Susanne Koch, die Leiterin der Agentur für Arbeit in Stuttgart. Insbesondere der Strukturwandel in der Automobilindustrie verstärke hier die Effekte der Pandemie am Arbeitsmarkt deutlicher als etwa in Stuttgart, fügt sie hinzu.