Der AK Klimaschutz existiert seit Juli 2020. Der Initiator ist der Renninger Marco Lang. Berichte darüber, wie viel gegen den Klimawandel erreicht werden kann, wenn man vor allem viele Bäume pflanzt, gaben für ihn den letzten Anstoß, sich für mehr lokalen Klimaschutz zu engagieren und den Arbeitskreis ins Leben zu rufen. So ist das Vorhaben, Bäume zu pflanzen, auch einer von drei Schwerpunkten, den sich der Arbeitskreis gesetzt hat. Eine erste Aktion fand bereits statt, aufgrund von Corona aber ohne die Öffentlichkeit. Außerdem wollen sich die Ehrenamtlichen an der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes beteiligen, das die Stadt in Planung hat. Der dritte Schwerpunkt ist das Projekt CO2–Einsparer.