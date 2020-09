Arbeiten im Forst Weil der Stadt kündigt dem Landratsamt

Es gebe keine Vorgaben, wie der Austausch zwischen dem Forstamt und dem künftigen, städtischen Förster anläuft. Im Klartext: Dieser städtische Förster kann künftig tun, was er will. Sein Vorgesetzter ist nämlich der Bürgermeister. „In einer Stadt mit Waldbesitz in der Größe von Weil der Stadt gibt es kein weiteres forstliches Wissen auf Leitungsebene“, sagt Kottmann. Die Ausübung der Dienstaufsicht sei deshalb „nicht einfach“.