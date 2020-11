Arbeit bei Lewa in Corona-Zeiten Pumpen baut man nicht im Homeoffice

Leonberg - „Wir müssen leider getrennt fahren“, sagt Werner Bartole. Der Beauftragte für Arbeitsschutz bei Lewa lässt am Fahrstuhl der Reporterin den Vortritt. Der kleine Lift in dem aus den 70er Jahren stammenden Verwaltungsgebäude in Leonberg lässt keine anderthalb Meter Abstand zu. Also gibt es Einzelfahrten. Es ist bei Weitem nicht die einzige Corona-Maßnahme, die der Pumpenhersteller am Stammsitz ergriffen hat.