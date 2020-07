Appell des Böblinger Landrats Corona-Regeln müssen auch im Urlaub beachtet werden

„Halten Sie die AHA-Regeln ein“

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard appelliert daher an die Vernunft aller Reisenden: „Bitte sehen Sie von Fernreisen ins Ausland möglichst ab. Falls doch, beachten Sie im Ausland nicht nur die dortigen Regeln, sondern versuchen Sie zur Sicherheit immer auch unsere AHA-Regeln einzuhalten: Abstand wahren, Hände waschen, Alltagsmaske tragen.“ Nicht in allen Ländern sei beispielsweise das Tragen eines Mund-Nase-Schutz in geschlossenen Räumen Pflicht, trotzdem sei diese Vorsichtsmaßnahme auch im Urlaub sinnvoll, sagt der Landrat.