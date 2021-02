Antigen-Schnelltests in Weil der Stadt Ein kurzes befreiendes Gefühl der Sicherheit

Anonymer Spender stellt 550 Euro zur Verfügung

Also machte sich Philippin auf die Suche nach Spendern und fand einen – der anonym bleiben möchte – der hierfür 550 Euro zur Verfügung stellte. Dieser Betrag sollte erst einmal für hundert Schnelltests vorab reichen. Unterstützung bekam der Schulleiter auch von der Stadtverwaltung zugesagt. „In den letzten Tagen überschlugen sich dann die Ereignisse und wir bekamen die Tests aus den Landesmitteln, die Spende brauchen wir jetzt gar nicht in Anspruch nehmen“, sagt Philippin.

Und da die Peter-Härtling- Schule bereits für den ersten Testlauf vorbereitet war, wurde sie jetzt in Weil der Stadt zur „Pilotschule“ ernannt. Nach dem ersten reibungslosen Test-Verlauf arbeitet die Stadtverwaltung derzeit in Zusammenarbeit mit Thomas Kirchner und dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Weil der Stadt, an einer Lösung, um die Tests ab dem kommenden Montag, 1. März, an weiteren Schulen in Weil der Stadt und den Teilorten durchführen zu können. „Ziel ist es, den Schülern und Lehrkräften an allen Schulen zweimal wöchentlich ein Testangebot vor Ort zu machen. Somit kann man den Schulbetrieb in Präsenz weitaus sicherer gestalten“, erklärt Bürgermeister Christian Walter.