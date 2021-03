GHR in Leonberg „Online ist gut, Präsenzunterricht aber besser“

An welcher Schule melde ich mein Kind an und welche ist am besten geeignet? Diese Fragen stellen sich derzeit viele Eltern, deren Kinder die vierte Grundschulklasse besuchen und die sich nun für eine weiterführende Schule entscheiden müssen. Normalerweise würde man sich direkt vor Ort erkundigen. Doch der dafür vorgesehene „Tag der offene Tür“ fällt in diesem Jahr pandemiebedingt aus. Somit fehlt das persönliche Kennenlernen der Lehrkräfte, der Schulleitung, der neuen Mitschüler und natürlich des Schulgebäudes. Ähnlich wie der Unterricht verlagert sich daher die Präsentation der Schulen ins Netz.