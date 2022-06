Anmeldung für Firmentage läuft Einblicke in viele Berufe

Endlich wieder in Präsenz

„In diesem Jahr kann nun wieder in Präsenz und live bei den Unternehmen vor Ort in den Sommerferien in Traumberufe hineingeschnuppert und geschaut werden, welche der rund 100 vorgestellten Berufe am besten passen“, sagt Sascha Meßmer, der Wirtschaftsförderer des Landkreises Böblingen. Bei den Firmentagen erwartet die Teilnehmenden ein Programm rund um die Berufsorientierung. Das Programm bestimmen die beteiligten Unternehmen selbst.