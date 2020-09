Anlaufstelle in Böblingen Erst jetzt zeigt sich die Gewalt

Doch als die Beschränkungen allmählich aufgehoben wurden, seien die Zahlen nach oben geschnellt. „Normalerweise haben wir im Schnitt in der Woche drei Neuanfragen“, sagt Nadine Walch-Krüger. „Im Mai waren es acht pro Woche. Auch insgesamt scheint mit Corona der Bedarf an Beratung in Gewaltfällen gestiegen zu sein.