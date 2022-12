Anhänger gerät bei Rutesheim ins Schleudern Fünf Menschen bei Unfall auf A 8 verletzt

Bei einem Unfall auf der A 8 am Sonntagmittag sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr zwischen Rutesheim und Heimsheim in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der 24-Jährige Fahrer eines Hondas befuhr mit seinem Anhänger den rechten Fahrstreifen. Laut Polizei war seine Ladung nicht verkehrsgerecht gesichert, weshalb der Anhänger ins Schleudern geriet. In der Folge drehte sich der Honda, sodass ein nachfolgender 71-Jährige Lexus-Fahrer und ein 71-Jähriger Subarufahrer mit dem Gespann kollidierten.