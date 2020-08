Angriff beim Bietigheimer Bahnhof Gefängnisstrafe für Scherenattacke

Warum er, nachdem alle drei in Bietigheim ausgestiegen waren, auf den 22-Jährigen losging, davon schilderten Täter und Opfer unterschiedliche Varianten. Laut Aussage des 22-Jährigen habe der Angreifer ihm sowohl in der S-Bahn als auch beim Aussteigen „Halt’s Maul, du Arschloch“ zugerufen und ihn, nachdem er sich von seiner Bekannten verabschiedet habe, beim Ausgang des Bahnhofsgebäudes unvermittelt angegriffen, ihm ins Gesicht geschlagen und ihn mit der Schere attackiert. Fünfmal stach ihm der Angreifer in den Oberarm und in den Brustkorb. Der junge Mann musste operiert werden und mehrere Tage im Krankenhaus bleiben. Er habe nicht die Absicht gehabt, sein Gegenüber zu verletzen, sondern in Notwehr gehandelt, sagte hingegen der Täter aus. Nach der „Provokation“ des 22-Jährigen sei er bewusst an einer anderen Tür ausgestiegen und habe auch im Bahnhofsgebäude einen anderen Ausgang nehmen wollen.