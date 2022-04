In einer S-Bahn der Linie S 60 ist am Donnerstag ein 40-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 21.50 Uhr auf dem Weg von Böblingen in Richtung Magstadt.