Angriff am Bahnhof Leonberg Zwei Männer gehen auf Jugendliche los

Sechs 16-Jährige sind der Polizei zufolge am Wochenende von zwei unbekannten Tätern grundlos angegriffen worden. Vier der Jugendlichen wurden dabei verletzt. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag um 4 Uhr morgens am Bahnhof Leonberg. Die 16-Jährigen waren nach bisherigen Aussagen auf dem Weg zum Taxistand, als zwei junge Männer grundlos auf sie eingeschlagen haben und anschließend in Richtung Ausgang geflüchtet sein sollen. Die vier Verletzten haben unter anderem eine Platzwunde am Kopf davongetragen, eine geschwollene Oberlippe sowie eine Schürfwunde an der Stirn.