Angespannte Haushaltslage Weil der Stadt muss neue Kredite aufnehmen

Und das wohl auch deshalb, weil die knapp 20 000 Einwohner zählende Stadt seit Jahren klamme Finanzen hat. Der neue Bürgermeister Christian Walter, seit November 2020 im Amt, formulierte das mit Blick auf den früheren Bürgermeister Thilo Schreiber so: „Mein Vorgänger hat einmal gesagt, er habe acht Jahre Krisenmanagement betrieben. Dem kann ich mich nur anschließen.“ Die Stadt investiere in der Krise auf sehr hohem Niveau weiter in die Infrastruktur, finanziere dies allerdings fast ausschließlich über Kredite und Zuschüsse. Dazu kommen Grundstücksverkäufe, was nicht sehr nachhaltig sei, denn die Grundstücke seien endlich.