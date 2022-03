Angebote in Heimsheim Senioren starten mit neuem Programm

Nur eine Veranstaltung im Jahr 2021

Zuvor war es lange Zeit sehr still um die Gruppe. „Im Sommer hatten wir ein Drehorgelkonzert in der evangelischen Kirche“, erzählt Margot Ritz. „Das war zur Zeit des Hochwassers, da konnten wir sogar 334 Euro als Spende verschicken. Gut 20 bis 25 Besucher waren da, also auch nicht so viele. Die Leute haben sich noch nicht so getraut.“ Das Café hätte 2021 zwar zeitweise wieder stattfinden dürfen, „aber nur mit Maske und Abstand, für einen Kaffeetisch hätte das keinen Sinn gegeben, daher haben wir es gelassen“. Um den Menschen trotzdem zu zeigen, dass an sie gedacht wird, haben die Ehrenamtlichen zu Weihnachten und zu Ostern kleine Geschenktütchen für die Senioren in den Pflegeeinrichtungen gepackt.

Da Heimsheim ein recht ländlicher Ort sei, sei das Problem einer kompletten Vereinsamung älterer Menschen nicht so sehr verbreitet. Familien und Nachbarn kümmerten sich. „Was den Leuten vor allem fehlt, ist das Zusammenkommen mit Menschen außerhalb der eigenen Familie.“

Auf dem „Schwätzbänkle“ darf geschwätzt werden

Mit der Einführung des Schwätzbänkles auf dem Marktplatz im Herbst 2021 haben die Senioren ein Angebot geschaffen, das genau an diesem Punkt ansetzt. Das Angebot wird nach der Winterpause fortgesetzt.