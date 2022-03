Angebot in Leonbergt In der alten Post wird weiter geimpft

Für den Landkreis Böblingen bedeutet das zunächst: Im Kreisimpfstützpunkt in Sindelfingen wird weiterhin in Kooperation mit einem Netzwerk aus Ärzte- und Apothekerschaft geimpft. Während aber der Einsatz der mobilen Impfteams In Herrenberg zum Ende des Monats März endet, bleibt das Angebot der Impfteams in Leonberg erhalten. In der ehemaligen Post sind die mobilen Impfteams aus Stuttgart auch weiterhin freitags und samstags zur Stelle und vergeben Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.