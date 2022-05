Angebot gegen Obdachlosigkeit im Kreis Ludwigsburg Hilfe für Mieter in Not

„Es geht auch darum, ein offenes Ohr zu haben“, sagt Grözinger, die für insgesamt vier Kommunen zuständig ist. Ob hier oder dort: „Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe“, betont die 37-Jährige. Sie und ihre vier Kolleginnen und Kollegen könnten die Menschen nur anstupsen und unterstützen, „bewegen müssen sie sich dann selbst“. Oft mit Erfolg: Voriges Jahr schloss Julia Grözinger in Hemmingen zehn Beratungsprozesse ab – alle positiv. Vier Haushalte konnten in ihrer Wohnung bleiben, sechs sind in eine andere gezogen – wie Herr J.