Andreas Stoch in Leonberg Ein starker Staat für Bildung und Demokratie

Öffentlich geförderter Wohnraum muss her

Nun will der 50-Jährige die Sozial­demokraten in Baden-Württemberg in eine bessere Zukunft führen, im Idealfall zurück an die Schalthebel der Macht. Der Jurist aus Heidenheim schickt sich an, bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen.