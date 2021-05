An Wochentagen kann’s brenzlig werden Die Wimsheimer Feuerwehr sucht mehr Aktive

Viele Aktive arbeiten außerhalb

Denn nicht nur in der knapp 2900 Einwohner zählenden Gemeinde Wimsheim sind nicht wenige der aktiven Feuerwehrleute tagsüber aus beruflichen Gründen auswärts. Laut Kommandant Geiger hat sich die Zahl der Aktiven seit 2016 von 32 auf heute 41 zwar erhöht. Sechs von ihnen sind Beschäftigte von in Wimsheim ansässigen Firmen, die auch andernorts bei der Feuerwehr sind. Doch während es abends und nachts sowie an den Wochenenden genügend Aktive im Ort gibt, so ist das zu bestimmten Stunden tagsüber nicht immer der Fall, wenn sich auch die Situation im Vergleich zu 2016 verbessert hat.