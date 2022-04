Amtsgerichtsdirektor aus Leonberg Nach vier Jahren zieht er weiter

Corona verändert Arbeit der Justiz

Die Hälfte seiner vierjährigen Amtszeit als Chef des Amtsgerichts war durch die Coronapandemie geprägt. Vor allem an den Beginn im März 2020 kann er sich noch genau erinnern: Die Familie war gerade zur Erholung in Thailand, als die Nachricht von der Pandemie kam. Der Urlaub wurde abgebrochen, einen Tag vor dem Lockdown kehrte er mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Deutschland zurück.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Viele Kinder leiden unter der Pandemie

Er hätte eigentlich noch eine Woche Urlaub gehabt, doch nachdem er wegen des Jetlags um 3 Uhr aufwachte und nicht wieder einschlafen konnte, saß er um 5 Uhr an seinem Schreibtisch im Amtsgericht. „Ich habe mich wie wahrscheinlich alle meine Kollegen anfangs völlig überfahren gefühlt“, räumt Torsten Hub ein.

Eine Woche lang habe er täglich neue Coronamaßnahmen umgesetzt, um seine Mitarbeiter zu schützen und den Betrieb am Laufen zu halten. Wie in allen anderen Gerichten im Land fanden am Leonberger Amtsgericht sechs Wochen lang bis Anfang Mai 2020 keine Verhandlungen statt – mit Ausnahme von wenigen unaufschiebbaren Eilverfahren.

Sechs Wochen keine Verhandlungen

Der Aufwand hat sich in seinen Augen dennoch gelohnt. „Bei uns im Gericht gab es keine einzige Ansteckung untereinander. Wir wissen auch von keiner einzigen Ansteckung im Gerichtssaal“, sagt der 47-Jährige. Es sei gelungen, für Rechtsanwälte und alle Verfahrensbeteiligten sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen und den Betrieb am Laufen zu halten. Zu diesem Zweck führte er flexible Arbeitszeiten mit Maskenpflicht außerhalb des eigenen Büros ein, besorgte die notwendige EDV-Ausstattung fürs Homeoffice und Plexiglas-Trennscheiben in den Sitzungssälen.

Lesen Sie hier: Alle News zur Coronapandemie

In Rottweil arbeitet er als Vorsitzender Richter in einer Zivilkammer. Zu seinen Zuständigkeiten gehören Arzthaftungsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht und Verfahren, an denen ein Insolvenzverwalter beteiligt ist. Eine Nachfolge für Torsten Hub steht bislang noch nicht fest. Bis diese Personalie geklärt ist, leitet die Richterin Juliane Fahrner die Geschicke des Leonberger Amtsgerichts.