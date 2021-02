Amtsgericht Leonberg Überholmanöver auf der A 8 bei Tempo 230

Über das Nummernschild zum Halter

Die Staatsanwaltschaft glaubte, dass ein 52-jähriger Mann aus Tiefenbronn der Täter war und klagte diesen vor dem Amtsgericht Leonberg wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens an. Mithilfe des Nummernschildes waren die Ermittler auf den Halter gekommen, der jedoch von der Statur her nicht als Fahrer in Frage kam. Diese passte jedoch zu dessen Vater, dem 52-Jährigen aus Tiefenbronn. Bei einer Hausdurchsuchung bei ihm fanden Polizeibeamte einen Motorradhelm und eine Motorradjacke, wie sie der Hondafahrer getragen hatte.