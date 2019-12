Amtsgericht Leonberg Stalkerin versetzt ehemaligen Arbeitskollegen in Angst

Nachdem sie das Büro verlassen habe, habe sie nach einiger Zeit Nachrichten netter Art geschickt und den Wunsch geäußert, das Verhältnis zu intensivieren. Als er das abgelehnt habe, seien die Nachrichten drängender geworden und mit Vorwürfen verbunden. „Der Rekord waren 200 Nachrichten an einem Tag“, erzählte er. Als er im Jahr 2013 in einem Spielwarenladen in Stuttgart gestanden sei und eine SMS von ihr erhalten habe, dass sie vor der Tür stehe und mit ihm reden wolle, sei er durch den Hinterausgang geflüchtet und zur Polizei gegangen. „An meiner Wohnung steht nicht mal mein richtiger Name, weil ich nicht will, dass sie weiß, wo ich wohne“, führte der 37-Jährige aus.