Amtsgericht Leonberg Rentenaufbesserung endet auf der Anklagebank

Leonberg - Um von 900 Euro Rente und Grundsicherung im Monat zu leben, muss man fast schon ein Überlebenskünstler sein – erst recht, wenn noch 570 Euro für Miete abgehen. So kam damals 78-jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde auf die Idee, sein karges Einkommen aufzubessern. Er gründete im Jahr 2017 eine Spedition in der Nachbarstadt. Mit zwei Lastwagen und einigen Fahrern war er als Subunternehmer in ganz Europa unterwegs.