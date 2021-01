Amtsgericht Leonberg Nett gemeinte Geste führt zu Haftstrafe

Angeklagter will cool wirken

Der 22-Jährige, der seine Eltern in Pakistan im Krieg verloren hat und 2014 nach Deutschland geflohen ist, wird von der Polizei an seinem Wohnort in Hessen verhört, doch der Vorwurf der Prostitution löst sich schnell in Luft auf. „Ich habe mich mit dem Mädchen gern unterhalten und wollte ein bisschen cool wirken“, erklärte er vor kurzem vor dem Amtsgericht Leonberg, wo er sich wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige verantworten musste. Das war der einzige Anklagevorwurf, der nach den polizeilichen Ermittlungen übrig blieb.